TürkAkım hattında açılış için geri sayım

Ankara ile Moskova’nın 2016 yılında attığı imzaların ardından 2017 yılında inşasına başlanan ve TürkAkım adı verilen projede ilk gaz akışı yeni yılda başlayacak. NTV ekibinden Korhan Varol, Kıyıköy'de hazırlıklara ilişkinson durumu aktardı.
25.12.2019 - 13:52| Son Güncelleme : 25.12.2019 - 13:53
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