Türkiye-İran ticareti corona virüsünden nasıl etkilenecek?
Çin'nin Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 2 bin 592 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüs salgını, İran’a kadar gelerek Türkiye sınırına dayandı. Yetkililer virüsün Türkiye’ye geçmemesi için bir dizi önlemler aldı. Türkiye, İran'daki corona virüs kaynaklı ölümlerin ardından, İran'a açılan tüm kapılarını kapattı. DEİK Türkiye İran İş Konseyi Başkanı Osman Aksoy, NTV canlı yayınında konuya ilişkin soruları yanıtladı. Aksoy, "Eğer bu durum uzarsa İran'da üretim yapan firmaların işi zorlaşabilir. Transit ihracat bu işten etkilenebilir. 20 Mart'taki Nevruz konusunda da turizm açısından Van büyük darbe görebilir" dedi.
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24.02.2020 - 17:22| Son Güncelleme : 24.02.2020 - 17:35
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