Uçak biletlerine iade garantisi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip corona virüs salgınının küresel ticarete yönelik etkilerini en aza indirmek amacıyla gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi. Bakan Karaismailoğlu, iptal edilen uçak seferleriyle ilgili iadenin yapılan düzenlemeyle garanti altına alındığını söyleyerek, "Vatandaşlarımız isterse biletlerini açığa aldırabilecek ve bu biletleri 6 ay içerisinde kullanabilecekler" dedi. İade isteyenler ise 2 ay içinde ücreti geri alabilecek.

NTV 21.04.2020 - 11:00 | Son Güncelleme : 21.04.2020 - 14:39

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