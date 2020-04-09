Ücretsiz izin nasıl uygulanacak? Ücretsiz izin maaş desteği şartları neler? (Prof. Cem Kılıç yanıtladı)

Corona virüs salgını nedeni ile ücretsiz izne çıkan çalışanlara maaş desteği sağlanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımız merak etmesin, onlar için de maaş desteği başlatacağız" dedi. Ücretsiz izin maaş desteği ne kadar? Ücretsiz izin maaş desteği nasıl alınır, şartlar nelerdir? TOBB ETÜ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, canlı yayında konuya dair tüm ayrıntıları ve merak edilenleri anlattı.

09.04.2020 - 15:57 | Son Güncelleme : 09.04.2020 - 16:18

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