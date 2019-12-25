Uçuş güvenliğini riske atanlara kesilen ceza yüzde 22 arttı

Uçakların inişi sırasında pilotlara lazer ışığı tutanlar büyük tehlike yaratıyor. Kokpite lazer ışığı tutanlara kesilen para cezaları arttı. Uçuş güvenliğini tehlikeye sokanlara 17 bin 161 lira ceza kesilecek. (Haber: Baran Bila Kamera: Davut Dede, NTV Haber)

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