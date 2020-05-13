Ulaşımda virüs fırsatçıları: 1000 lira isteyen bile var

Şehirler arası taşımacılığa getirilen kısıtlamalar bazı yerlerde fırsatçıları ortaya çıkardı. İzmir Otogarı’nda fırsatçılar otogarda ve otogar dışında bilet bulamayan yolcuları takip edip, fiyat teklifinde bulunuyor. Öyle ki aralarında 250 liralık bilete 1000 lira diyenler de var. Korsan taşımacılar, sağlık açısından da risk oluşturuyor.

NTV 13.05.2020 - 08:00 | Son Güncelleme : 13.05.2020 - 10:05

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