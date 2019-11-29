Ünlü yatırımcı Mark Mobius NTV'ye konuştu: Türkiye yabancı yatırımcılar için cazip hale geldi

İstanbul'da düzenlenen 10. Boğaziçi Zirvesi'ne katılan ünlü yatırımcı Mark Mobius, Türkiye'nin yatırımcılar için önemli bir pazar olduğunu söyledi. NTV mikrofonuna konuşan Mobius, ABD ile Çin arasında süren ticaret savaşından Türk üreticilerin fayda sağlayabileceğini savundu. (Haber: Pınar İlik Üçer Kamera: Cumhur Çatkaya, NTV Haber)

DİĞER VİDEOLAR