Vergi tahsilatında yeni dönem (NTV Özel)

Vergi tahsilatının kamu bankaları üzerinden gerçekleşmesinde kapsam genişliyor. 21 Mart'tan itibaren gümrük ve ithalat vergileri de kamu bankaları eliyle tahsil edilecek. Ticaret Bakanlığı bankalara yazıyı ulaştırdı. Yeni uygulama ile birlikte, bankaların bu kaynağı elinde tutma süresi 3 günden 1 güne düşürülecek, banka hesabında 1 gün kalıp bu paralar Hazine'nin hesabına aktarılacak. Böylelikle Hazine'nin borçlanma maliyetleri daha aşağıya çekilecek. Geri Sayım'da bugün ayrıntıları NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen aktardı.

03.03.2020 - 12:31 | Son Güncelleme : 03.03.2020 - 12:54

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