Vergi tahsilatında yeni dönem (NTV Özel)

Vergi tahsilatının kamu bankaları üzerinden gerçekleşmesinde kapsam genişliyor. 21 Mart'tan itibaren gümrük ve ithalat vergileri de kamu bankaları eliyle tahsil edilecek. Ticaret Bakanlığı bankalara yazıyı ulaştırdı. Yeni uygulama ile birlikte, bankaların bu kaynağı elinde tutma süresi 3 günden 1 güne düşürülecek, banka hesabında 1 gün kalıp bu paralar Hazine'nin hesabına aktarılacak. Böylelikle Hazine'nin borçlanma maliyetleri daha aşağıya çekilecek. Geri Sayım'da bugün ayrıntıları NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen aktardı.
Abone ol
Paylaş
03.03.2020 - 12:31| Son Güncelleme : 03.03.2020 - 12:54
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.