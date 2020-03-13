Virüs fırsatçıları fiyat artırdı

Corona virüs salgını nedeniyle hijyen ürünlerine talep artınca bazı fırsatçılar fiyatları fahiş oranlarda arttırdı. Bazı dezenfektanların fiyatında 40 kat artış oldu. Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı fiyat artışlarıyla ilgili şikayetler için özel birim oluşturdu.

NTV 13.03.2020 - 10:00 | Son Güncelleme : 13.03.2020 - 10:34

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