Virüs salgını düğün sektörünü vurdu

Corona virüs salgını düğün salonu işletmecilerini de etkiledi. 10 Mart'tan bu yana iptal edilen düğünler için aldıkları kaporaları geri ödeyen işletmeciler zor günler geçiriyor. Sektör temsilcileri; düğünlerin güvenli bir şekilde yapılabileceğini düşünüyor. Salonların tekrar faaliyete geçirilmesi için çözüm önerileri var.

NTV 07.05.2020 - 10:46 | Son Güncelleme : 07.05.2020 - 11:33

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