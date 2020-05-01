Virüs tarlada üretimi vuracak mı? (NTV ekibi tarım işçilerinin bir gününü görüntüledi)
Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan bir başka grup... Onlar hergün sofralarımızda yediğimiz meyveyi sebzeyi üreten toplayan tarım işçileri... Corana virüs salgınında üretimin aksamaması için tarlalarda çalışmaya devam ediyorlar. Çoğu mevsimlik işçi... Hasat mevsiminin başlamasıyla birlikte eşlerini çocuklarını alarak başka illere gitti. NTV ekibinden Merih Ak ve Burak Uygun Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde tarım işçilerinin bir gününü görüntüledi.
Abone ol
Paylaş
NTV 01.05.2020 - 10:51| Son Güncelleme : 01.05.2020 - 11:34
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.