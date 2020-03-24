Virüsle mücadele kapsamında yeni ekonomik tedbirler
Virüsle mücadele kapsamında yeni tedbirler devrede. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, beyannamelere ilişkin ödemelerin 6 ay süreyle ertelendiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı da marketler ve toplu ulaşımda çalışma esaslarını yeniden belirledi.
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NTV 24.03.2020 - 14:00| Son Güncelleme : 24.03.2020 - 14:07
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