Yeni başlayan ‘ortak çekici’ uygulamasının ayrıntıları

Kar yağışı trafikte kazaları da beraberinde getirdi. ‘Özel araç ile trafiğe çıkmayın’ uyarılarına ve uygulanan bazı yasaklara rağmen kaza ihbarları arttı. Bu arada çekici hizmeti için yeni bir uygulamaya geçildi. Özellikle ağır vasıta araçlar çekici için kendi kasko şirketlerini beklemek zorunda kalmayacak.

Haberler - NTV 26.01.2022 - 11:01 | Son Güncelleme : 26.01.2022 - 11:13

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