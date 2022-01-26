Yeni başlayan ‘ortak çekici’ uygulamasının ayrıntıları
Kar yağışı trafikte kazaları da beraberinde getirdi. ‘Özel araç ile trafiğe çıkmayın’ uyarılarına ve uygulanan bazı yasaklara rağmen kaza ihbarları arttı. Bu arada çekici hizmeti için yeni bir uygulamaya geçildi. Özellikle ağır vasıta araçlar çekici için kendi kasko şirketlerini beklemek zorunda kalmayacak.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.