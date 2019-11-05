Yeni bireysel emeklilik sistemi yolda (Gençler tasarrufa özendirilecek)

"2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Bireysel emeklilikte otomatik katılım tamamlayıcı emeklilik sistemine dönüşecek. Sisteme girenlere sağlanan devlet destekleri yaşa göre değişecek. Sistemin içinde ne kadar uzun kalınırsa ilave devlet desteği de geliyor. TOBB ETÜ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, konuya ilişkin soruları yanıtladı. İşte ayrıntılar... (Haber: Meltem Yarıcı Kamera: Namık Okutan, Star Haber)