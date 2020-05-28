Yeni kredi destek paketi hazırlandı

Virüs salgını sürecinde açıklanan destek paketlerine yenileri eklenecek. Vatandaşların birçok alandaki ihtiyaçları için finansman sağlayacak kredi paketleri hazırlandı. Kamu bankalarının sağlayacağı kredilerle, beyaz eşyadan konuta kadar uygun maliyetli kredi verilecek.

NTV 28.05.2020 - 14:32 | Son Güncelleme : 28.05.2020 - 15:38

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