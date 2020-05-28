Yeni kredi destek paketi hazırlandı

Virüs salgını sürecinde açıklanan destek paketlerine yenileri eklenecek. Vatandaşların birçok alandaki ihtiyaçları için finansman sağlayacak kredi paketleri hazırlandı. Kamu bankalarının sağlayacağı kredilerle, beyaz eşyadan konuta kadar uygun maliyetli kredi verilecek.
Abone ol
Paylaş
NTV 28.05.2020 - 14:32| Son Güncelleme : 28.05.2020 - 15:38
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.