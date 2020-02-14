Yeni teknolojilerle elektrik tasarrufu nasıl yapılır?
Teknoloji bir yandan enerji tüketiminin artmasına neden olurken, bir yandan da akıllı platformlarla bunu yönetilebilir kılıyor. Türkiye'de enerji veriminin artırılması durumunda Ankara ve İzmir büyüklüğünde iki ilin yıllık tüketimi kadar tasarruf yapılabilir. İşte ayrıntılar...
14.02.2020 - 17:35| Son Güncelleme : 14.02.2020 - 17:46
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.