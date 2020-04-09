Corona virüsü yok eden ve kağıt para temizleyen ATM geliştirildi
İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknoket'te faaliyet gösteren bir firma ATM'lerdeki parayı temizleyen elektronik bir cihaz geliştirdi. Cihaz, corona virüs dahil tüm mikropları yok ediyor. (Haber: Ahmet Örsoğlu kamera: Burak Sevinç, NTV Haber)
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NTV 09.04.2020 - 09:17| Son Güncelleme : 09.04.2020 - 10:22
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