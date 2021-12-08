Yumurtada fiyat artışı sürüyor

Birkaç ay önce tane fiyatı 1 lirayı aşan yumurtada fiyat yükselişi devam ediyor. Son dönemde fiyat artışı yüzde 50 civarında. Fiyatı birkaç ay önce 1 lirayı aşan yumurtada yeni fiyat bir buçuk lira oldu. Gezen tavuk yumurtasının tanesi de iki liraya yükseldi.

Haberler 08.12.2021 - 13:00 | Son Güncelleme : 08.12.2021 - 13:04

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