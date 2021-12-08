Yumurtada fiyat artışı sürüyor

Birkaç ay önce tane fiyatı 1 lirayı aşan yumurtada fiyat yükselişi devam ediyor. Son dönemde fiyat artışı yüzde 50 civarında. Fiyatı birkaç ay önce 1 lirayı aşan yumurtada yeni fiyat bir buçuk lira oldu. Gezen tavuk yumurtasının tanesi de iki liraya yükseldi.
Abone ol
Paylaş
Haberler 08.12.2021 - 13:00| Son Güncelleme : 08.12.2021 - 13:04
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.