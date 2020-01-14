Yurt dışı tatilinde taksit sayısı düşürüldü (İç talebi canlandırır mı?)
Yurt dışı seyahat harcamalarında taksit süresi 6 aydan 3 aya indirildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda taksitlendirme sürelerinin 6 aydan 3 aya düşürüldüğünü açıkladı. Peki turizmciler ve tüketiciler durumu nasıl karşıladı? İşte yanıtı... (Haber: Onur Aksoy Kamera: Zafer Karakaş, Star Haber)
14.01.2020 - 09:54| Son Güncelleme : 14.01.2020 - 09:56
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