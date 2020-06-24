Yurt dışı uçuş sayısı 1 Temmuz'da artıyor

1 Temmuz itibari ile, Türk Hava Yolları dahil bir çok havayolu şirketi, yurtdışı uçuş noktalarını genişletiyor. Uçuşlar kademe kadame başlayıp, talebe göre artacak. Ayrıntıları THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından paylaştı.

NTV 24.06.2020 - 13:42 | Son Güncelleme : 24.06.2020 - 14:28

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