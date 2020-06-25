Yurt dışına uçuş sayısı artıyor (Ayrıntıları THY Genel Müdürü Bilal Ekşi paylaştı)

1 Temmuz itibari ile Türk Hava Yolları dahil birçok havayolu şirketi, yurt dışı uçuş noktalarını genişletiyor. Uçuşlar kademe kadame başlayıp, talebe göre artacak. Ayrıntıları THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından paylaştı.

NTV 25.06.2020 - 08:00 | Son Güncelleme : 25.06.2020 - 10:46

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