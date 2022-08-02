Yurt fiyatları cep yakıyor

5 Ağustos'a kadar YKS tercihleri gerçekleştirecek öğrenciler, üniversite eğitimleri boyunca nerede kalacaklarına yönelik plan yapmaya başladı. Kiraların arttığı bir dönemde evde yaşamak bir yana öğrenciler yurt fiyatları karşısında da şaşkınlık yaşıyor. Çünkü özel yurtlarda da fiyatlar geçen yılla kıyaslandığında iki kat arttı.
Abone ol
Paylaş
Haberler -
NTV Haber 02.08.2022 - 12:24| Son Güncelleme : 02.08.2022 - 12:27
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.