Yurt fiyatları cep yakıyor

5 Ağustos'a kadar YKS tercihleri gerçekleştirecek öğrenciler, üniversite eğitimleri boyunca nerede kalacaklarına yönelik plan yapmaya başladı. Kiraların arttığı bir dönemde evde yaşamak bir yana öğrenciler yurt fiyatları karşısında da şaşkınlık yaşıyor. Çünkü özel yurtlarda da fiyatlar geçen yılla kıyaslandığında iki kat arttı.

Haberler - NTV Haber 02.08.2022 - 12:24 | Son Güncelleme : 02.08.2022 - 12:27

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