Zeytin hasadı başladı: Bu yıl 10 bin ton zeytinyağı rekoltesi bekleniyor
Türkiye’nin altın madalyalı zeytinyağına sahip Kilis’te bu yıl 10 bin ton zeytinyağı rekoltesi bekleniyor. Polifenol oranı yüksek, asit oranı düşük olan Kilis zeytinyağı, hem yurtiçinden hem de yurtdışından rağbet görüyor. (Haber:Nizamettin Kaplan Kamera:Seyfettin Ay)
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.