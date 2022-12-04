Zeytin hasadı başladı: Bu yıl 10 bin ton zeytinyağı rekoltesi bekleniyor

Türkiye’nin altın madalyalı zeytinyağına sahip Kilis’te bu yıl 10 bin ton zeytinyağı rekoltesi bekleniyor. Polifenol oranı yüksek, asit oranı düşük olan Kilis zeytinyağı, hem yurtiçinden hem de yurtdışından rağbet görüyor. (Haber:Nizamettin Kaplan Kamera:Seyfettin Ay)

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