Zeytinyağında hileye dikkat: Sahte zeytinyağı nasıl anlaşılır?
Zeytinyağının sağlığa faydaları bilinen bir gerçek ama uzmanlar uyarıyor. Çünkü zeytinyağı birçok hilenin yapıldığı ürünler arasında... Zeytinyağının hileli olup olmadığını anlamanın en doğru yolu laboratuvar testi... Ancak evde uygulanabilecek basit yöntemlerle de hile olup olmaığını anlamak mümkün.(Haber:Sena Kiper Sıtacı Kamera:Hasan Kayıkçı)
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