Ziraat Bankası'nın düzenleyeceği "Tarım Ekosistemi Buluşması’nda" çiftçiler ve üreticiler bir araya geliyor

Yarın düzenlenecek Tarım Ekosistemi Buluşması'na Türkiye'nin her ilinden katılım sağlanacak. Çiftçi ve üreticilerin deneyimlerini paylaşacağı etkinlikte sektör uzmanları ve yetkililer; hayata geçirilen düzenlemeler ile ilgili bilgiler verecek. İstanbul'daki etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak... Ziraat Bankası'nın düzenleyeceği etkinlik gün boyu canlı yayınlarla ekranlarda da yer bulacak.

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