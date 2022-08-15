Aidatlar kira fiyatına yaklaştı

Aşırı fiyat artışları nedeniyle kiracıların yaşadığı mağduriyet aylardır gündemde. Bu kira artışına aidatlar da eklendi. Bazı bölgelerde aidatlar neredeyse kira fiyatına yaklaştı. Peki aidat kiradan fazla geldiyse kiracı ne yapmalı, hakları neler?
Haber: Tuana Çiftçi

Haberler - NTV Haber 15.08.2022 - 12:23 | Son Güncelleme : 15.08.2022 - 13:59

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