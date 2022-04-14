İstanbul'da daire fiyatına oda kirası

İstanbul'da kiralık oda ilanları artmaya başladı. Ev sahipleri daha çok kazanmak için, ev arayanlar ise bütçelerine uygun kalacak bir yer bulabilmek için bunu tercih ediyorlar. Ancak oda kiraları daire kiralarıyla yarışıyor. Mecidiyeköy'de 4 bin TL'ye kiraya verilebilecek bir daireden oda oda kiralanarak 12 bin TL gelir elde ediliyor. Haber: Melike Şahin Kamera: Cahit Kazan
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NTV Haber 14.04.2022 - 17:54| Son Güncelleme : 14.04.2022 - 18:17
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