Yeni kiracıya boş tarihli taahhüt şartı

Kiralık ev fiyatlarındaki fahiş artışın ardından fırsatçı ev sahipleri, yeni kiracılara boş tarihli taahhüt belgesi imzalatıyor. Boş tarihli taahhütname ile ev sahibi istediği tarihi yazarak kiracıyı evden çıkartabiliyor.
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NTV Haber 20.06.2022 - 08:34| Son Güncelleme : 20.06.2022 - 08:41
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