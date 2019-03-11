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eN Sağlıklı Sohbetler 10 Mart 2019
11.03.2019 - 09:19

Burcu Kaya ve Dr. İbrahim Ersoy, her hafta farklı bir konuyu bilimsel araştırmalar ışığında, uzmanlarla birlikte eN Sağlıklı Sohbetler'de tartışıyor...
Çocuklar için en doğru beslenme şekli ne?
Aileler çocuklarına bilinçli beslenme alışkanlıklarını nasıl kazandırmalı?
Hangi aşamalarda doktora başvurmalı?
Sağlıklı çocuk nasıl yetiştirilir?
Bilimsel araştırmalar ışığında Burcu Kaya ve Dr. İbrahim Ersoy konunun uzmanlarıyla En Sağlıklı Sohbetler'de tartışıyor.
Pediatri Uzmanı Doktor Emel Atmaca ve Pedionti Doktoru Burcu Kurtiş'in konuk olacağı eN Sağlıklı Sohbetler 10 Mart Pazar 19.10'da NTV'de..

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