eN Sağlıklı Sohbetler 16 Aralık 2018

17.12.2018 - 09:53

Burcu Kaya ve Dr. İbrahim Ersoy, her hafta farklı bir konuyu bilimsel araştırmalar ışığında, uzmanlarla birlikte eN Sağlıklı Sohbetler’de tartışıyor...

Yorgun uyanma, halsizlik ve vücutta sebebi anlaşılamayan ağrılar... Bu kronik ağrıların hem fizyolojik hem de psikolojik nedenleri neler? Sebepsiz ağrılardan kurtulmanın yolu ne?

Bilimsel araştırmalar ışığında Burcu Kaya ve Dr. İbrahim Ersoy konunun uzmanlarıyla En Sağlıklı Sohbetler’de tartışıyor.

Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Eylem Cankurtaran ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Deniz Evcik’in konuk olacağı eN Sağlıklı Sohbetler, 16 Aralık Pazar 19.00’da NTV’de..