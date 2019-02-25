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eN Sağlıklı Sohbetler 24 Şubat 2019
25.02.2019 - 10:43

Burcu Kaya ve Dr. İbrahim Ersoy, her hafta farklı bir konuyu bilimsel araştırmalar ışığında, uzmanlarla birlikte eN Sağlıklı Sohbetler’de tartışıyor...
Akciğer hastalıkları belirtiler ve tedavi yöntemleri neler?
Akciğer kanserinde erken tanı tedavide başarı oranını yükseltiyor mu?
Bilimsel araştırmalar ışığında Burcu Kaya ve Dr. İbrahim Ersoy konunun uzmanlarıyla En Sağlıklı Sohbetler’de tartışıyor.
Göğüs hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İsmail Savaş ve Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Dilşen Çolak’ın konuk olacağı eN Sağlıklı Sohbetler 24 Şubat Pazar 19.10’da NTV’de..

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