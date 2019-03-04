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eN Sağlıklı Sohbetler 3 Mart 2019
04.03.2019 - 09:47

Burcu Kaya ve Dr. İbrahim Ersoy, her hafta farklı bir konuyu bilimsel araştırmalar ışığında, uzmanlarla birlikte eN Sağlıklı Sohbetler’de tartışıyor...
Olduğundan daha genç ve güzel görünmek için en çok hangi estetik müdahaleler tercih ediliyor?
Herkes iyi sonuç alabiliyor mu? Estetik müdahalelerde en yeni teknolojiler neler?
Bilimsel araştırmalar ışığında Burcu Kaya ve Dr. İbrahim Ersoy konunun uzmanlarıyla En Sağlıklı Sohbetler’de tartışıyor.
Estetik Plastik Rekonstrüktif Cerrahı Doç. Dr. Gökhan Adanalı ve Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Alev Eken’in konuk olacağı eN Sağlıklı Sohbetler 3 Mart Pazar 19.10’da NTV’de..

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