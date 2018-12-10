eN Sağlıklı Sohbetler 9 Aralık 2018

10.12.2018 - 09:20

Burcu Kaya ve Dr. İbrahim Ersoy, her hafta farklı bir konuyu bilimsel araştırmalar ışığında, uzmanlarla birlikte eN Sağlıklı Sohbetler’de tartışıyor...

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Cüneyd Anıl ve Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof.Dr. Bahtiyar Demiralp ile ‘Vücudumuz yaşam stresine nasıl dayanıyor?’,’Çocukluktan yaşlılığa ayakta kalmanın yolları neler?’, ‘Hormon dengesi insanı nasıl ayakta tutar?’, ‘Sağlıklı bir yaşam tarzı ve sağlam kemikler için neler yapmak gerekir?’ sorularına yanıt arıyor.

eN Sağlıklı Sohbetler, 9 Aralık Pazar 19.10’da NTV’de.