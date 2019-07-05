Kanser tedavisinde tıbbi beslenmenin önemi nedir? (eN Sağlıklı Sohbetler 26 Mayıs 2019)

05.07.2019 - 17:41

Burcu Kaya ve Diş Hekimi Pertev Kökdemir, her hafta farklı bir konuyu bilimsel araştırmalar ışığında, uzmanlarla birlikte eN Sağlıklı Sohbetler’de tartışıyor...

Uzun ömürlü ve sağlıklı olmak genlere mi yaşam koşullarına mı bağlı? İnsan ömrü uzuyor mu?

Bilimsel araştırmalar ışığında Burcu Kaya ve Diş Hekimi Pertev Kökdemir konunun uzmanlarıyla En Sağlıklı Sohbetler’de tartışıyor.

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Sönmez ve Uzman Diyetisyen Dilşat Baş’ın konuk olacağı eN Sağlıklı Sohbetler 26 Mayıs Pazar 19.10’da NTV’de...