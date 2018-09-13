NTV

Gece Gündüz 12 Eylül 2018
13.09.2018 - 12:45

Kültür sanat gündeminin nabzı Gece Gündüz'de atıyor.
Eylül ayıyla birlikte hızlanan kültür sanat olayları NTV'nin uzun soluklu programı Gece Gündüz'de ekrana gelecek. Ünlü yorumcu Nilüfer'in yer aldığı "Senfonik Divalar" projesi, Salt Beyoğlu'nun "Evrenin Titreşen Işıkları" sergisine dair detaylar, 24 Eylül'de Harbiye Açık Hava Sahnesi'nde seyircisiyle buluşacak olan "Rock Müzikaller" gösterisinin prova görüntüleri, dünyadan ve Türkiye'den sinema haberleri ve gişe rakamları 12 Eylül Çarşamba 17.35'te Gece Gündüz'de.

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