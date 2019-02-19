Gece Gündüz 18 Şubat 2019

"Bir Aşk İki Hayat" ekibi NTV'de.
Bergüzar Korel ve Engin Akyürek'in başrolünü paylaştığı, Ali Bilgin'in yönettiği "Bir Aşk İki Hayat" isimli sıradışı aşk filmi 15 Şubat'ta vizyona girdi. Engin Akyürek’in yönetmen Umut’a, Bergüzar Korel’in ise mimar Deniz karakterine hayat verdiği filmde, aşk ve hayatın sonsuz seçenekleri arasına hangisinin doğru olduğunu bilmeden adım atan bir adamın hikayesi anlatılıyor.
Filmin başrol oyuncuları Bergüzar Korel, Engin Akyürek ve yönetmeni Ali Bilgin, 18 Şubat Pazartesi 17.35'te Gülay Afşar'ın sunduğu Gece Gündüz'e konuk oluyor.