NTV

Gece Gündüz 18 Şubat 2019
19.02.2019 - 09:00

"Bir Aşk İki Hayat" ekibi NTV'de.
Bergüzar Korel ve Engin Akyürek'in başrolünü paylaştığı, Ali Bilgin'in yönettiği "Bir Aşk İki Hayat" isimli sıradışı aşk filmi 15 Şubat'ta vizyona girdi. Engin Akyürek’in yönetmen Umut’a, Bergüzar Korel’in ise mimar Deniz karakterine hayat verdiği filmde, aşk ve hayatın sonsuz seçenekleri arasına hangisinin doğru olduğunu bilmeden adım atan bir adamın hikayesi anlatılıyor.
Filmin başrol oyuncuları Bergüzar Korel, Engin Akyürek ve yönetmeni Ali Bilgin, 18 Şubat Pazartesi 17.35'te Gülay Afşar'ın sunduğu Gece Gündüz'e konuk oluyor.

Diğer Videolar

tümünü göster
vlcsnap-2019-02-23-10h51m50s144.png

Gece Gündüz 22 Şubat 2019

 23.02.2019 - 10:58
vlcsnap-2019-02-22-10h13m48s79.png

Gece Gündüz 21 Şubat 2019

 22.02.2019 - 10:22
vlcsnap-2019-02-20-09h18m33s206.png

Gece Gündüz 19 Şubat 2019

 20.02.2019 - 09:01
vlcsnap-2019-02-14-09h01m51s205.png

Gece Gündüz 13 Şubat 2019

 14.02.2019 - 09:07

Öneriler

NTV VİDEO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP