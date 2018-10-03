Gece Gündüz 2 Ekim 2018

Filmekimi detaylarını festivalin direktörü Kerem Ayan Gece Gündüz'e anlatacak.
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 17. kez düzenlenen Filmekimi, 5-14 Ekim tarihlerinde İstanbul’da, 12-16 Ekim’de Ankara’da, 19-23 Ekim’de ise İzmir’de sinemaseverlere yılın en iddialı filmlerini sunacak.
Festival seçkisinde yer alan ödüllü filmleri, Oscar'ın en güçlü adayları arasında gösterilen yapımları festivalin direktörü Kerem Ayan, 2 Ekim Salı 17.35'te Gülay Afşar'ın sunduğu Gece Gündüz'de anlatacak.