Gece Gündüz 27 Mart 2018

Dünya Tiyatro Günü'ne özel yayın Gece Gündüz'de
27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde gerçekleşecek özel etkinliklerden biri "Sahneden Aşk Şarkıları". Çağan Irmak filmlerinin müziklerinde imzası olan piyano sanatçısı ve şarkıcı Çiğdem Erken'in önderliğinde gerçekleşecek konserde Alican Yücesoy, Birsen Tezer, Çağan Irmak, Devrim Yakut, Hatice Aslan Levent Ülgen, Tilbe Saran ve Tuğrul Tülek gibi isimler sahneden aşk şarkıları seslendirecek.
Bu konser öncesinde Çiğdem Erken ve süpriz konuklar 27 Mart Salı 17.35’te Gülay Afşar'ın sunduğu Gece Gündüz'e konuk olacak.