Görmeye Devam Et 2 Haziran 2018

03.06.2018 - 10:41

Katarakttan göz tembelliğine, göz tansiyonundan görme bozukluklarına... Göz sağlığıyla ilgili her şey, tanı ve tedavi önerileri Celal Pir'in sunduğu "Görmeye Devam Et" ile 2 Haziran Cumartesi 16.15'te NTV'de.

Celal Pir'in sunduğu "Görmeye Devam Et" programında bu hafta lazer teknolojileri konusuna yer verilecek.

Göz Hastalıkları uzmanı Opr. Dr. Efekan Coşkunseven "Lazer tedavisi kimlere uygulanabilir?", "Lazer olacak hastaları tedavi öncesi ve sonrası nasıl bir süreç bekliyor?" sorularını yanıtlayacak.

