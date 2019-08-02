Günlerin Getirdiği 1 Ağustos 2019

Televizyon, gazete, radyo, haber portalları, sosyal medya derken gündemin içinde kaybolmak işten değil! Simge Fıstıkoğlu, günlerin getirdiklerini konuklarıyla konuşuyor.
Günlerin Getirdiği’nde bu hafta konu; yaşlanma korkusu ve her geçen gün artan estetik merakı.
“Gençler arasında estetik operasyonlar neden yaygınlaşıyor?”, “Sosyal medya güzellik kaygısını ne kadar tetikliyor?”, “Yaşlanma korkusunun altında hangi sebepler yatıyor?” Simge Fıstıkoğlu soruyor, konukları yanıtlıyor…
Günlerin Getirdiği, her Perşembe 21.00’de NTV’de...