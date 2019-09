Günlerin Getirdiği 12 Eylül 2019

13.09.2019 - 14:48

Televizyon, gazete, radyo, haber portalları, sosyal medya derken gündemin içinde kaybolmak işten değil! Simge Fıstıkoğlu, günlerin getirdiklerini konuklarıyla konuşuyor.

İnsanoğlunun en temel ihtiyaçlarından biri yemek yemek... Beslenme alışkanlıklarımızsa her gün biraz daha değişiyor. Vejeteryan ve vegan beslenme biçimleri gittikçe popülerleşirken fast food ve buna bağlı obezite de artıyor... Beslenme ve yiyeceklere dair yapılan araştırmalardansa kimi zaman birbiriyle çelişen bilgiler geliyor... Peki, beslenme söz konusu olduğunda tek bir doğrudan bahsedebilir miyiz? Et ve hayvansal ürünleri hayatımızdan tamamen çıkarmak ne kadar doğru? Yediklerimiz hücrelerimizi nasıl etkiliyor? Simge Fıstıkoğlu soruyor, Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Kınıklıoğlu, İç Hastalıkları Uzmanı Uzman Dr. Ayça Kaya ve Genetik Mühendisi Melis Durası yanıtlıyor. Günlerin Getirdiği, her Perşembe 21.00'de NTV'de...