Günlerin Getirdiği 22 Ağustos 2019

Televizyon, gazete, radyo, haber portalları, sosyal medya derken gündemin içinde kaybolmak işten değil! Simge Fıstıkoğlu, günlerin getirdiklerini konuklarıyla konuşuyor.
Günlerin Getirdiği’nde bu hafta konu; küresel iklim değişikliği ve buna bağlı yaşanan felaketler...
Küresel ısınma sonucunda felaketler mi geliyor?
Dünya ve Türkiye bu değişime nasıl hazırlanıyor?
Neler yapılmalı?
Tarımın geleceği ne olacak?
Su savaşları mı çıkacak?
Büyük göçlerle mi karşılaşacağız?
Günlerin Getirdiği, her Perşembe 21.00’de NTV’de...