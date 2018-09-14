Hafta Biterken 14 Eylül 2018

Geçen hafta ne konuşuldu, manşetlere ne çıktı... Haftanın görüntüleri, öne çıkan açıklamaları, satır arasında kalanlar... Haftanın geride bıraktıklarını Deniz Kilislioğlu ekrana taşıyor.
Türkiye, D örtlü Suriye Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak.
Türkiye-Rusya-Almanya ve Fransa neden masaya oturuyor? Toplantıdan ne çıkması bekleniyor?
İç siyasetin gündemi yerel seçimler... Yerel seçimlerde ittifak olacak mı? Yerelde ittifak, genel seçimlerden farklı mı? Başarının formulü ne?
Eskiye dönüş özlemi artıyor... Eski tip cep telefonları satışları artıyor. Çocuklar ailelerinin telefon kullanımından rahatsız. Hayatımızda digital detoks mümkün mü?
Hafta Biterken, her Cuma saat 15.20'de NTV'de...