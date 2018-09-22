Hafta Biterken 21 Eylül 2018

22.09.2018 - 11:16

Geçen hafta ne konuşuldu, manşetlere ne çıktı... Haftanın görüntüleri, öne çıkan açıklamaları, satır arasında kalanlar... Haftanın geride bıraktıklarını Deniz Kilislioğlu ekrana taşıyor.

İdlib'te terörist gruplarla ılımlı muhalefet nasıl ayrıştırılacak? Silahsızlandırılacak bölgeden çıkarılacak gruplar hangileri? İkna edilemezlerse ne olacak?

Haftaya dünyanın gözü New York'ta olacak. Birlemiş Milletler Genel Kurulu açılacak, dünya liderleri bir kez daha barış mesajları verecek. Birlemiş Milletler'in karnesindeki kötü notlardan Suriye, yine gündem olacak... 73 yılda örgüt ne başardı, hangi krizlere müdahil oldu veya olamadı?

Yazın aşırı yağışlar... Kışın sıcak havalar... Seller, orman yangınları, afetler... Küresel ısınmayı daha çok konuşuyoruz. Dünya nereye gidiyor?

Hafta Biterken, her Cuma saat 15.20'de NTV'de...