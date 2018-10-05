Hafta Biterken 5 Ekim 2018

05.10.2018 - 17:34

Geçen hafta ne konuşuldu, manşetlere ne çıktı... Haftanın görüntüleri, öne çıkan açıklamaları, satır arasında kalanlar... Haftanın geride bıraktıklarını Deniz Kilislioğlu ekrana taşıyor.

Yerel seçim öncesi "ittifak çabaları" siyasetin gündeminde. İttifak'ın Ak Parti açısından ve MHP açısından avantajları ne?

Suriye için Ekim kritik ay... 15 Ekim'de İdlib'te "Silahsızlandırılmış Bölge" kurulması öngörülüyor. Ekim'in ikinci yarısı ise Türkiye-Rusya-Almanya-Fransa Dörtlü Liderler Zirvesi yapılacak. Suriye'de tüm aktörler sahadayken İngiltere neden sessiz? Süreçleri nasıl izliyor? İngiltere'nin eski Ankara Büyükelçisi Peter Westmacott sorularımızı yanıtlıyor...

Sosyal medya akımları dünyayı kasıp kavuruyor... Akımlar nasıl çıkıyor, süresini ne belirliyor? İnsanlar neye göre akımların peşinden koşuyor?

Hafta Biterken, her Cuma saat 15.15'te NTV'de...