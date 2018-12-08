Hafta Biterken 7 Aralık 2018

08.12.2018 - 11:10

Geçen hafta ne konuşuldu, manşetlere ne çıktı... Haftanın görüntüleri, öne çıkan açıklamaları, satır arasında kalanlar... Haftanın geride bıraktıklarını Deniz Kilislioğlu ekrana taşıyor.

Bu haftanın gündemi; sarı yelekliler sokaklarda. Fransız hükümeti geri adım attı, eylemcileri ikna edemedi. Ne istiyorlar neden sarı yelek giyiyorlar?

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması sürüyor. Gözlerin çevrildiği Veliaht Prensle G20 zirvesinde samimi olan Putin'in gelecek için hesabı ne? ABD'ye rağmen Moskova-Riyad yakınlaşması mümkün mü?

İklim Zirvesinde Çarpıcı Rapor

Bir taraftan Petrol ihraç eden ülkeler üretimi kısma peşinde diğer taraftan Polonya'da ülkeler fosil yakıtların yol açtığı hasarları konuşuyor.

Bir devrin efsane atı Bold Pilot'ın hikayesi vizyonda. Onu farklı kılan neydi, neden ayrı bir karakterdi?

Hafta Biterken, her Cuma saat 15.15'te NTV'de...