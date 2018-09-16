Hayat Yeniden 10 Haziran 2018

16.09.2018 - 10:25

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Böbrek yetmezliği yaşayan ve organ nakli olması gereken iki hasta ve onlara böbreklerini vermek isteyen eşlerinin hikayesi "Hayat Yeniden"de!

62 yaşındaki Haluk Özkükner ve 52 yaşındaki Halim Aydoğdu'nun böbrek yetmezliği sebebiyle nakil operasyonu olmaları gerekiyordu. İkisinin de eşleri verici olmak istediler. Yapılan tetkikler sonucunda verici olmak isteyen eşlerin böbreklerinin uyumlu olmadığı saptandı. Kendilerine önerilen çapraz nakil önerisini kabul eden iki aile için yepyeni bir heyecan başladı. Buna göre, Haluk Bey'in eşi Halim Bey'e, Halim Bey'in eşi ise Haluk Bey'e böbreğini verecekti.

Nefroloji Uzmanı Dr. Hüseyin Çelik, nakil için başvuran hastaları böbrek nakline götüren en önemli hastalığın diyabet olduğunu söyledi. Çelik sözlerine, "Bu hastalıkların sonunun böbrek yetmezliğine varması gerekmiyor. Erken teşhis ve tedavi ile bu durum önlenebilir" dedi.

Yaşadıkları bu sıradışı deneyim esnasında yakınlaşan ve bundan böyle kardeş olduklarını söyleyen iki hasta da sağlığına kavuşarak "Hayat Yeniden" diyebilecek mi?

"Hayat Yeniden", 10 Haziran Pazar 18.20 NTV'de…