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Hayat Yeniden 10 Mart 2019
11.03.2019 - 09:19

Hayat Yeniden gerçek vaka öyküleriyle hastalara umut olmaya devam ediyor…
21 yaşındaki Seda Yıldırım, geçirdiği baygınlığın ardından hastaneye götürülür ve beyninde damar yumağı teşhisi konulur. Doğuştan bu rahatsızlığı olduğu tespit edilen Seda Yıldırım, için 10 saat süren ameliyatın ardından istenilen sonuç alınamaz. İkinci kez ameliyat olması gereken Yıldırım, yaptığı araştırmalar sonucu Prof. Dr. Yunus Aydın'a ulaşır.
Tekrar aynı operasyonu geçirecek olan Seda Yıldırım, bu zorlu süreci atlatıp sağlığına kavuşabilecek mi?
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Yunus Aydın'ın anlatımıyla Hayat Yeniden 10 Mart Pazar 18.15'te NTV'de...

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