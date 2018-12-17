Hayat Yeniden 16 Aralık 2018

Hayat Yeniden gerçek vaka öyküleriyle hastalara umut olmaya devam ediyor…
Sakarya’da yaşayan 23 yaşındaki Murat Yeşildal’a böbrek yetmezliği teşhisi konulur ve diyaliz tedavisine başlanır. Babasıyla aynı kaderi yaşayan Yeşildal, kadavra listesinde bekleme sırasına alınır.
Doğuştan yüzde 90 görme kaybı da olan Murat Yeşildal, sağlığına yeniden kavuşabilecek mi?
Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hamdi Karakayalı ve Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Sevgi Şahin’in anlatımıyla Hayat Yeniden, 16 Aralık Pazar 18.15’te NTV’de.