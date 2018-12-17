NTV

Hayat Yeniden 16 Aralık 2018
17.12.2018 - 09:53

Hayat Yeniden gerçek vaka öyküleriyle hastalara umut olmaya devam ediyor… 
Sakarya’da yaşayan 23 yaşındaki Murat Yeşildal’a böbrek yetmezliği teşhisi konulur ve diyaliz tedavisine başlanır. Babasıyla aynı kaderi yaşayan Yeşildal, kadavra listesinde bekleme sırasına alınır.
Doğuştan yüzde 90 görme kaybı da olan Murat Yeşildal, sağlığına yeniden kavuşabilecek mi?
Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hamdi Karakayalı ve Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Sevgi Şahin’in anlatımıyla Hayat Yeniden, 16 Aralık Pazar 18.15’te NTV’de.

Diğer Videolar

tümünü göster
vlcsnap-2018-12-09-10h19m16s31.png

Hayat Yeniden 9 Aralık 2018

 10.12.2018 - 09:20
vlcsnap-2018-12-02-10h06m54s33.png

Hayat Yeniden 2 Aralık 2018

 03.12.2018 - 09:20
vlcsnap-2018-11-25-10h35m10s106.png

Hayat Yeniden 25 Kasım 2018

 26.11.2018 - 09:30
vlcsnap-2018-11-11-10h20m27s93.png

Hayat Yeniden 11 Kasım 2018

 12.11.2018 - 10:29

Öneriler

NTV VİDEO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP