Hayat Yeniden 16 Eylül 2018

Hayat Yeniden gerçek vaka öyküleriyle hastalara umut olmaya devam ediyor… Sinema oyuncusu Ayhan Işık orta yaşta olmasına rağmen yürüyememe tehlikesiyle karşı karşıya… Şiddetli kireçlenme nedeniyle kalça kemikleri işlevini yerine getiremez durumda… 54 yaşındaki vakayı değerlendiren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Can Gemalmaz, 3D yöntemi kullanarak kalça protezi ameliyatı uygulayacak.
Oyuncu Ayhan Işık iyileşerek setlere geri dönebilecek mi? Koltuk değneksiz yürüyebilecek mi? Kalça proteziyle ilgili tüm tedavi süreci Hayat Yeniden’de…
Hayat Yeniden”, 16 Eylül Pazar 18.15’te NTV’de…